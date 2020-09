Besana in Brianza incidente auto moto incrocio 5 strade (Foto by Edoardo Terraneo)

Besana, incidente tra auto e moto alle Cinque frecce: grave un motociclista È stato trasportato in codice rosso in gravi condizioni all’ospedale San Gerardo di Monza il motociclista ferito in un incidente stradale avvenuto martedì pomeriggio all’incrocio delle Cinque frecce.

È stato trasportato in codice rosso in gravi condizioni all’ospedale San Gerardo di Monza il motociclista ferito in un grave incidente stradale avvenuto all’incrocio delle Cinque frecce a Besana in Brianza. La chiamata ai soccorsi è partita alle 17.30 di martedì 8 settembre, ferito un uomo di 29 anni che per motivi in via di accertamento si è scontrato con violenza con un furgoncino.

Il motociclista è rimasto a terra ed è stato soccorso dal personale del 118; allertato anche l’elisoccorso, atterrato in zona, insieme a una seconda ambulanza.

Traffico paralizzato per permettere i soccorsi. Sul posto la polizia locale di Besana e i carabinieri in supporto.

