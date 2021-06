Besana in Brianza, ripulite le storiche pietre miliari: l’iniziativa dell’artista Pietro Villa Pietro Villa, 82 anni, artista noto a Besana in Brianzaper le sue opere e i suoi presepi in ferro sta ripulendo le pietre miliari storiche sul territorio.

Amare il proprio territorio significa anche prendersi cura del bene comune e dei cimeli che raccontano la sua storia. È con questo spirito che Pietro Villa, 82enne di Besana in Brianza, artista noto in paese per le sue opere e i suoi presepi in ferro, da qualche giorno ha iniziato gratuitamente a restaurare le pietre miliari del territorio, cercando di riportarle al loro antico splendore.

Un’iniziativa dettata unicamente dalla volontà di tutelare il bene e il patrimonio collettivo, a cui Villa sta spontaneamente dedicando parte del suo tempo libero. Armato di una spazzola in ferro, un piccolo pennello, e tanta forza di volontà, Villa ha rimesso a nuovo 7 cippi miliari posti sul ciglio stradale, un tempo utilizzati per scandire le distanze lungo le vie pubbliche.

“Serve solo tanto olio di gomito - ha raccontato - Ho iniziato da qualche giorno e ho ripulito ben 7 cippi miliari. Nei prossimi giorni proseguirò con le pietre mancanti. Dovrebbero essercene in totale circa una decina in tutta Besana in Brianza”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA