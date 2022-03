Besana Brianza: rubano nei box alle 4 di notte, i carabinieri li mettono in fuga a mani vuote Refurtiva recuperata dai militari, era stata raccolta in cinque trolley. Da qualche tempo l’Arma della Compagnia di Seregno ha intensificato le pattuglie negli orari più sensibili per scongiurare i furti in appartamento.

Cinque trolley pieni di refurtiva, tra la quale attrezzi da lavoro e bottiglie di vino, sono stati abbandonati nella notte da una banda di ladri che aveva appena ripulito dei box auto a Besana Brianza. Sono stati messi in fuga dalla presenza di una pattuglia della locale stazione dell’Arma che ha da qualche tempo intensificato servizi di controllo del territorio nelle fasce orarie più colpite dai furti in abitazione.

Una azione mirata avviata in particolare in seguito a svariati eventi verificatisi nel territorio besanese anche con specifiche attività d’indagine. Una attività che prevede l’impiego delle numerose pattuglie dei presidi Arma di zona e del servizio di pronto intervento “112” del Radiomobile che quotidianamente 24/7 pattugliano il territorio sotto il coordinamento dalla Centrale operativa della Compagnia di Seregno. In azione anche pattuglie in abiti civili che, senza essere notate, possono indirizzare l’intervento delle gazzelle e, quando necessario, anche intervenire direttamente per reprimere i reati.

Proprio nella scorsa serata, attorno alle 4 di notte, una pattuglia, nel perlustrare le vie secondarie di Besana, ha interrotto l’azione della banda che aveva forzato le porte basculanti di alcuni box auto e raccolto la refurtiva nei trolley.Alla vista dei militari i malviventi sono fuggiti nei campi. Il materiale rubato è stato poi riconsegnato ai legittimi proprietari.

