Bernareggio: a scuola di benessere nel Parcobaleno di via Nenni Acqua è un telo sono sufficienti per partecipare alle lezioni gratuite che a giugno e luglio si svolgeranno all’aperto, in piena sicurezza. La prima è in programma il 12 giugno alle 9.30, poi il 27 giugno alle 16 e il 3 e il 10 luglio.

Parte il 12 giugno l’edizione estiva di “A scuola di Benessere”la rassegna del Comune di Bernareggio dedicata al benessere psico-fisico e alla scoperta di pratiche adatte a tutti e utili per stare bene con il corpo e con la mente.

Le quattro sessioni organizzate per giugno e luglio si svolgeranno all’aperto, in piena sicurezza, all’interno del Parcobaleno di via Nenni. Gli appuntamenti sono fissati per il 12 giugno alle 9.30, il 27 giugno alle 16 e poi il 3 e il 10 luglio rispettivamente alle 9.30 e alle 16.

L’accesso alle lezioni è libero. Per partecipare è necessario portare mascherina, acqua e tappetino o telo per stendersi nel prato.

