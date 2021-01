Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Berlusconi allo stadio per una partita del Monza. Nei giorni scorsi era stato ricoverato a Monaco, ma è stato dimesso

Berlusconi lascia l’ospedale di Monaco e va nella casa francese della figlia Marina L’ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi era stato ricoverato per alcuni accertamenti ma è stato dimesso dal nosocomio monegasco. Uscito dall’ospedale è andato nella casa della figlia Marina vicino a Nizza

Era stato ricoverato da lunedì per alcuni controlli. Silvio Berlusconi, però, ora è stato dimesso dall’ospedale di Monaco per andare nella casa della figlia Marina in una località vicina a Nizza.

L’ex presidente del Consiglio è dovuto ricorrere ai sanitari per alcuni accertamenti ed esami. La notizia è stata confermata da Alberto Zangrillo, medico personale e dell’ospedale San Raffaele che ne aveva consigliato il ricovero.

