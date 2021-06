Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Bennet punta sulla mobilità green: i punti di ricarica per le auto elettriche in Brianza Bennet ha pianificato di ampliare i servizi con l’installazione di nuove colonnine di ricarica per la mobilità elettrica. In provincia di Monza e Brianza sono Brugherio e Lentate sul Seveso.

Aumentano le auto elettriche in circolazione, si deve adeguare la rete di ricarica. Così Bennet, l’azienda comasca nel settore degli ipermercati e dei centri commerciali, ha pianificato di ampliare i servizi a disposizione dei clienti con l’installazione di nuove colonnine di ricarica per la mobilità elettrica. Anche a Brugherio e Lentate sul Seveso e Casatenovo, a ridosso della provincia di Monza e Brianza. Il progetto è realizzato grazie alla partnership con BeCharge e EnelX: installazione di 26 colonnine di ricarica nei parcheggi degli ipermercati nel 2020, crescita a 35 in totale quasi quadruplicando il numero del 2019.

Il servizio è utilizzabile via app: dopo averla scaricata sullo smartphone, il processo di carica può essere prenotato, avviato e arrestato.

