Benemerenze civiche a Cesano Maderno: un premio in memoria di Attilio Pozzi Cesano Maderno ha ufficializzato le benemerenze civiche del 2021: tra queste anche il premio in memoria di Attilio Pozzi, il fotoreporter scomparso nel dicembre 2019.

Saranno consegnate venerdì prossimo, 16 luglio, alle 18 durante una cerimonia ufficiale all’auditorium “Paolo e Davide Disarò” le civiche benemerenze 2020. I nomi dei premiati era stati decisi a dicembre, ma l’amministrazione comunale ha rinviato l’evento causa pandemia.

I benemeriti 2020 sono: Attilio Pozzi fotoreporter della Brianza per diverse testate locali, scomparso nel dicembre del 2019; Giuliano Sala per l’impegno in ambito educativo, sociale e culturale, Alessandro Spanò calciatore di talento che nel pieno del successo ha deciso di abbandonare la carriera per studiare Economia all’estero; Leonardo Spinelli fondatore dell’omonima attività gioielleria e produzione orologi famoso a livello internazionale e l’Associazione Cesano per Noi - Noi per Cesano, attiva sul fronte della tutela ambientale e della legalità. Sarà anche assegnata la cittadinanza onoraria al Milite Ignoto. A ritirare la pergamena, che verrà poi conservata alla tenenza di via Nazionale dei Giovi, saranno i carabinieri in rappresentanza di tutte le Forze Armate.

La richiesta della cittadinanza onoraria al Milite Ignoto era stata oggetto di una mozione della lista “Con Bosio per Cesano” e approvata all’unanimità dal consiglio comunale. L’ingresso alla cerimonia di venerdì 16 è consentito a un massimo di 90 persone.

