Benedetta Mazzetto lascia il consiglio comunale di Renate, subentra Lorenzo di Molfetta

Benedetta Mazzetto lascia il consiglio comunale di Renate. Il consigliere comunale di “Insieme per Renate” ha protocollato la rinuncia all’incarico a seguito di una nuova opportunità che la porterà lontano dal suo paese di origine. La giovane cantante lirica è stata infatti ammessa al corso di perfezionamento dell’Opera di Bologna e dovrà quindi partire per il capoluogo emiliano. Al suo posto in aula subentrerà Lorenzo di Molfetta, 25 anni. Per completare la procedura è stato convocato il consiglio comunale di lunedì 4 ottobre.

