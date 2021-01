Bellusco: tre mesi di lavori al via per la fognatura in via Roma, intervento anche sull’illuminazione in paese Tre mesi di lavori di Brianzacque in via Roma a Bellusco per il rifacimento di 580 metri di fognatura ammalorata. Prevista contemporaneamente la sostituzione completa dei pali della pubblica illuminazione e l’interramento della linea elettrica che ora è aerea.

Partono lunedì 1 febbraio i lavori di rifacimento della rete fognaria e di quella di illuminazione a Bellusco, in via Roma.

Il primo intervento, coordinato dal settore fognature dell’azienda dell’idrico di Monza e Brianza, riguarda il rifacimento di oltre mezzo chilometro di fognatura e si è reso necessario per via dello stato di ammaloramento delle condotte, evidenziato nel corso di uno specifico progetto di videoispezioni condotte da Brianzacque per verificare lo stato di salute delle reti fognarie dell’intera provincia.

Le nuove tubazioni saranno posate a una profondità di 2,25 metri, ma lungo un sedime diverso da quello attuale. Una deviazione inserita nel progetto esecutivo per consentire di poter eseguire al meglio le future manutenzioni, evitando di dover scavare troppo a ridosso delle abitazioni. Oltre alla condotta principale, per un tratto esatto di 580 metri, verranno riqualificati anche gli allacci fognari esistenti e le caditoie di scolo delle acque. Il costo dell’intera operazione ammonta a 650 mila euro.

Si tratta di fondi interamente introitati con la bolletta dell’acqua pagata dagli utenti, che vengono reimpiegati sul territorio per realizzare un intervento finalizzato a migliorare il servizio idrico a beneficio della comunità locale.

Il tempo previsto per la chiusura dei cantieri è di 3 mesi. Per tutta la durata saranno istituiti percorsi alternativi e contenere il più possibile i disagi ai residenti di via Roma e alla circolazione.

In contemporanea verranno eseguiti gli interventi per la sostituzione completa dei pali della pubblica illuminazione e il completo interramento della linea elettrica che ora è aerea.

“Grazie ad un paziente lavoro dell’Ufficio tecnico comunale, i lavori sono stati programmati congiuntamente dai due operatori, per limitare il più possibile i disagi e il tempo di chiusura della via - spiega in un comunicato l’amministrazione comunale -.Effettuando i lavori in questo periodo dell’anno la rete fognaria sarà terminata in primavera e sarà pronta per affrontare precipitazioni primaverili e soprattutto estive violente. In ogni caso la cantierizzazione verrà suddivisa in lotti in modo da ridurre le dimensioni dei cantieri e il periodo di chiusura”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA