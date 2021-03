Bellusco: l’oratorio a casa, l’animazione virtuale della comunità pastorale Santa Maria Maddalena Se i ragazzi non possono andare all’oratorio, l’oratorio della comunità pastorale Santa Maria Maddalena (che comprende le parrocchie di Bellusco, Ornago, Cavenago e Mezzago) va a casa dei ragazzi: ecco l’appuntamento di domenica 14 marzo.

Nonostante le chiusure all’oratorio di Bellusco non si rinuncia a giocare insieme. È infatti previsto per domenica 14 marzo i il nuovo appuntamento con l’animazione virtuale. Questa settimana la proposta è “Parole in gioco” a cui potranno partecipare bambine e bambini di tutta la comunità pastorale Santa Maria Maddalena (che comprende le parrocchie di Bellusco, Ornago, Cavenago e Mezzago). Per partecipare è necessario connettersi al sito Oratorio virtuale tramite il sito della comunità pastorale o le pagine social degli oratori.

© RIPRODUZIONE RISERVATA