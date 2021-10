Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Spinolo Massimo)

Max22a Bellusco - Scuola di via Pascoli vicino alla quale sorgerà il nuovo campo (Foto by Spinolo Massimo)

Bellusco: al via i lavori per il campo multisport di via Pascoli Vi si potranno praticare basket, pallavolo e calcio e sarà utilizzabile anche nelle ore serali grazie a un impianto di illuminazione. Sarà collegato grazie alla ciclopedonale già esistente.

Sono partiti i lavori per la realizzazione del nuovo campo sportivo nell’area di via Pascoli. I lavori porteranno alla realizzazione di un campo attrezzato per la pratica di diversi sport all’aperto, dal basket alla pallavolo al calcio nell’area verde tra il pattinodromo, la palestra della scuola secondaria e il centro sportivo.

L’intervento prevede anche la riqualificazione ambientale dell’area intorno al nuovo campo, con la posa di piante e la sistemazione degli spazi verdi. Il campo multisport potrà essere utilizzato sia dai cittadini che dalle scuole e dalle associazioni sportive e sarà collegato tramite la ciclopedonale già presente. Grazie all’impianto di illuminazione potrà essere utilizzato anche nelle ore serali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA