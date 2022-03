Bar e parco Robinson di Lesmo, corsa contro il tempo per garantire il centro estivo Pubblicata da martedì sul sito del municipio un’indagine di mercato per gestire le strutture da aprile a ottobre con possibilità di proroga di un anno. Nei giorni scorsi mamme preoccupate avevano scritto al sindaco Antonioli.

Il Comune di Lesmo punta sulla manifestazione d’interesse per riaprire il bar e il parco Robinson di via Ratti. È stato infatti pubblicato da martedì sul sito del municipio un’indagine di mercato per gestire le strutture da aprile a ottobre con possibilità di proroga di un anno. Questa strategia per far tornare in funzione quegli spazi era già stata preannunciata la scorsa settimana dal sindaco Roberto Antonioli.

Le società interessate dovranno presentare un preventivo entro mezzogiorno del 16 marzo che comprenda la gestione e riqualificazione del bar, la manutenzione ordinaria dei giardini, l’organizzazione di eventi per le famiglie e soprattutto la promozione del centro estivo. Ora si attende di capire se entro la metà di marzo arriverà qualche proposta entro la metà di marzo con la speranza di riaprire i battenti di quello che era il Domino Cafè per fine aprile, sfruttando magari anche la possibilità di proroga di un anno per l’impresa.

In realtà questa è una soluzione temporanea, perché il Comune ha espresso la volontà in futuro di costruire un bando più dettagliato e preciso per dare in mano a una società la gestione di tutta l’area che dovrebbe essere sfruttata 365 giorni e non solamente durante l’estate apportando delle migliorie. Al contempo però sembra l’unica strada percorribile per evitare di trovarsi a giugno senza l’attivazione di un campus estivo, dopo che per anni a garantire questo tipo di servizio era stata la società Domino Network in capo a Ambrogio Martinoli. Nei giorni scorsi un gruppo di mamme preoccupate ha scritto una lettera proprio al sindaco chiedendo che il parco Robinson fosse riattivato quanto prima e proprio Antonioli le aveva rassicurate.

