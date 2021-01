Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Marco Testa)

Quadrati realizzati da Bdt Caponago Lesmo e Inzago (Foto by Marco Testa)

Banca del Tempo e Cronoteca: un po’ di Brianza ne ”La Coperta di Yusuf” Quadretti realizzati all’uncinetto: Banca del Tempo di Caponago e quella di Correzzana, Lesmo e Camparada (la Cronoteca) hanno aderito all’iniziativa di Forum Lampedusa Solidale per ricordare la piccola vittima del naufragio

Ci sono anche i quadretti realizzati all’uncinetto in Brianza tra quelli che andranno ad arricchire “La coperta di Yusuf”. Anche la Banca del Tempo di Caponago e quella di Correzzana, Lesmo e Camparada (la Cronoteca) hanno infatti aderito all’iniziativa promossa Forum Lampedusa Solidale in ricordo del bimbo di appena sei mesi morto a seguito di un naufragio prima di raggiungere le coste italiane con al madre. «I volontari della Banca del tempo Cronoteca ci hanno chiesto se volevamo partecipare e noi l’abbiamo fatto con piacere - spiega Doretta Braglia della Bdt -. E’ molto bello fare rete assieme alle altre realtà del territorio. E abbiamo voluto anche in dare il nostro contributo».

Oltre alle due associazioni brianzole anche la Banca del tempo di Inzago ha dato il suo contributo consegnando i quadrati di lana.

