Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Repertorio)

La via Milano di Desio (Foto by Repertorio)

Bambina di sette anni investita a Desio, è grave E’ stata ricoverata in codice giallo all’ospedale San Gerardo di Monza la bambina di sette anni che venerdì 15 febbraio, poco prima delle 19, è stata investita da un’auto in via Milano, a Desio. La dinamica dell’accaduto è al vaglio degli agenti della polizia locale

E’ stata ricoverata in codice giallo all’ospedale San Gerardo di Monza la bambina di sette anni che venerdì 15 febbraio, poco prima delle 19, è stata investita da un’auto in via Milano, a Desio. La dinamica dell’accaduto è al vaglio degli agenti della polizia locale. Sul posto, secondo quanto riferisce l’Agenzia emergenza urgenza, un’ambulanza e un’automedica.

Grave (è stato ricoverato in codice rosso all’ospedale di Desio) anche un 67enne che, sempre sabato, poco dopo le 20, è caduto a terra mentre passeggiava in via San Carlo Borromeo, a Cesano Maderno.

Ennesima aggressione, poi, nella “stazione dello spaccio”, a Ceriano Laghetto, attorno alle 22.30: lievemente ferito un 35enne ricoverato a Saronno. Sull’accaduto indagano i carabinieri di Desio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA