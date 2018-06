Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Il ministro Matteo Salvini a Seregno, alla sua sinistra Ilaria Cerqua, candidata per il centrodestra a Seregno, ed Eugenio Pizzigallo, a Nova Milanese

Bagno di folla per Salvini a Seregno per sostenere i candidati del centrodestra - VIDEO Bagno di folla a Seregno per Matteo Salvini. Ad una settimana dai ballottaggi delle amministrative, che ancora vedono cinque situazioni aperte nel cuore della Brianza, il leader della Lega, nonché vicepremier e ministro dell’Interno, è stato accolto a Seregno da una piazza Segni gremita. Qui, sul palco, ha sostenuto i candidati del centrodestra ancora in gioco.

Bagno di folla a Seregno per Matteo Salvini. Ad una settimana esatta dai ballottaggi delle amministrative, che ancora vedono cinque situazioni aperte nel cuore della Brianza, il leader della Lega, nonché vicepremier e ministro dell’Interno, è stato accolto a Seregno da una piazza Segni gremita. Qui, sul palco, ha salutato i candidati del centrodestra ancora in gioco ed ha spronato la popolazione a votarli. In modo particolare, la sua attenzione è caduta su Seregno, dove Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia hanno puntato su Ilaria Cerqua e dove, secondo Salvini, «non servono moschee o simili, ma serve più lavoro ed attenzione, per aumentare la bellezza di questa città».

Il focus del suo intervento ha poi spaziato a trecentosessanta gradi, abbracciando inevitabilmente anche le tematiche proprie delle prime settimane di lavoro del governo nazionale, presieduto da Giuseppe Conte. «Il paese non è più occupato e servo -ha commentato-. Oggi la Spagna sta per accogliere una nave con 629 profughi, ma spero che ne accolga altri 66mila 629: noi non ci offendiamo. Anzi, se dopo arrivassero i francesi, i portoghesi ed i maltesi, noi saremmo le persone più felici del mondo…. Io ho l’orgoglio di aver mantenuto l’impegno di istituire un ministro ai disabili ed alla famiglia, che possa difendere i diritti dei cittadini disabili, che da sempre sono dimenticati».

Salvini ha quindi chiuso con un saluto ironico ai suoi avversari di sempre, citando tra gli altri Gad Lerner, Roberto Saviano e Mario Balotelli, prima di riservarsi un giro lungo le transenne che delimitavano l’area per il pubblico da quella per il palco, per stringere le mani e scattare selfie con i suoi sostenitori.

