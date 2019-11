Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Avvelenata cagnolina a Roncello, l’assessore-animalista manda di pattuglia vigili e Protezione civile Una cagnolina ha rischiato di morire a Roncello per aver ingerito del lumachicida gettato proditoriamente nel giardino della sua abitazione. Contro questi atti si scaglia l’assessore-animalista Maria Mendola: «Sorveglieremo il territorio»

L’ennesimo caso di avvelenamento di animali ha colpito la Brianza e a farne le spese questa volta è stata Maya, una cagnolina di Roncell, nella notte tra il 30 e il 31 ottobre. Maya ha rischiato la vita dopo aver ingerito del lumachicida nel giardino privato della sua abitazione, nei pressi del palazzo comunale. La proprietaria ha sporto regolare denuncia ai carabinieri e ora lancia un appello per trovare il colpevole.

Maria Mendola è assessore ai Servizi sociali del Comune, nonché responsabile cittadino del Movimento Animalista MB: «Mi fa star male pensare che a Roncello ci siano persone così ignobili: il colpevole va individuato al più presto, per restituire la tranquillità a chiunque abbia un animale domestico. Per questo, la Polizia locale e la Protezione civile stanno monitorando il territorio. Per fortuna Maya si è salvata e presto si riprenderà».

Tutta la sezione Monza e Brianza del Movimento Animalista e la Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente si schierano contro questo atto criminale. Le responsabili Barbara Zizza e Chiara Nogarotto: «Da tempo combattiamo il fenomeno degli avvelenamenti. Già ad ottobre 2018, proprio a Roncello, avevamo avuto modo di parlare del problema in una conferenza. La nostra battaglia prosegue: siamo pronte ad incontrare il sindaco e pianificare altri interventi che risultino di contrasto a questa triste realtà».

