Avrebbe fornito il camion sul quale morirono soffocati 39 migranti, arrestato a Cinisello Balsamo Si tratta di un 28enne di origine romena colpito da un mandato di arresto europeo emesso dalle autorità del Regno Unito, con le accuse di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. La tragedia accadde a ottobre del 2019.

Colpito da un mandato di cattura europeo emesso dalle autorità del Regno Unito, con le accuse di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, è stato tratto in arresto dagli agenti del Commissariato di polizia locale e da quelli della Squadra Mobile di Milano, a Cinisello Balsamo.

Cittadino romeno, 28 anni, S.D.D. avrebbe fornito il camion sul quale, nell’ottobre del 2019, in un container, erano morti soffocati 39 migranti vietnamiti. Una tragedia - scoperta in una cittadina dell’Essex, in Inghilterra - che aveva fatto il giro del mondo. Nel frattempo le autorità inglesi hanno effettuato altri arresti legati al caso.

