Autovelox, a Correzzana ora si fa sul serio: «Da oggi rilevazione della velocità e controlli delle coperture assicurative» Terminato il periodo di sperimentazione delle nuove telecamere Trucam in dotazione alla polizia locale, parte l’utilizzo al fine di garantire la sicurezza stradale e la tutela degli utenti deboli della strada, con funzione deterrente.

La fase di prova è terminata, da oggi, martedì 20 aprile, le nuove telecamere Trucam in dotazione alla polizia locale di Correzzana entrano ufficialmente in azione.

L’annuncio è stato dato in mattinata dall’amministrazione comunale con un post pubblicato su Facebook: «Terminata la fase di prova e rilevamento ai soli fini statistici e di valutazione consuntiva degli interventi, da oggi la polizia locale dà il via alla fase di rilevamento effettivo della velocità lungo le principali vie del nostro territorio, al fine di garantire la sicurezza stradale e la tutela degli utenti deboli della strada, con funzione deterrente, ma anche tramite l’elevazione delle sanzioni previste dal vigente Codice della Strada per i trasgressori.I moderni apparecchi in dotazione permetteranno di verificare anche la copertura assicurativa dei veicoli, nonché l’effettiva e corretta revisione degli stessi».

