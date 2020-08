Auto si ribalta sulla superstrada Milano-Meda tra Lentate e Barlassina, due feriti L’incidente è accaduto giovedì mattina in direzione sud, tre le persone coinvolte, due donne di 41 e 60 anni e una ragazza di 13 anni. Due i feriti soccorsi in codice giallo, uno dei quali trasportato con l’elisoccorso.

Ennesimo ribaltamento auto, questa volta sulla superstrada Milano-Meda. Tre le persone coinvolte tra le quali una ragazza di 13 anni e due donne di 41 e 60 anni. Due i feriti soccorsi in codice giallo. Il sinistro è avvenuto giovedì 27 agosto in mattinata in direzione sud, tra Lentate e Barlassina. Sul posto presenti due pattuglie della polizia stradale, personale di Pedemontana, due ambulanze e un’automedica e l’elisoccorso oltre di vigili del fuoco con due mezzi, da Seregno e Lazzate. Il conducente dell’auto, da una prima ricostruzione, avrebbe fatto tutto da solo non coinvolgendo altri mezzi. A causa dell’incidente si sono formate lunghe code, transitabile temporaneamente una sola corsia di marcia.

Incidente sulla Milano meda

(Foto by Edoardo Terraneo)

