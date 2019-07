Auto in fiamme sulla Statale 36 a Verano Brianza: traffico in tilt e code chilometriche, superstrada riaperta dopo i soccorsi

Statale 36 auto in fiamme tra verano e Briosco in nord (Foto by Edoardo Terraneo)

Nessun ferito e code chilometriche per un’auto in fiamme sulla Statale 36 nel tratto tra Verano Brianza e Briosco, in carreggiata nord. La superstrada Valassina è stata chiusa per permettere i soccorsi ed è stata riaperta dopo circa un’ora. È successo nel primo pomeriggio di mercoledì 10 luglio e la viabilità locale è andata in tilt per accogliere il flusso di auto di chi ha cercato di evitare di rimanere intrappolato in coda.

