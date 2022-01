Auto colpita da un cartello stradale a Monza: «Mio figlio di 7 anni non si è fatto niente per miracolo»

Un’auto abbatte un cartello stradale in via Borgazzi a Monza, che si schianta su un’altra vettura, distruggendo il lunotto posteriore: «Dietro viaggiava mio figlio di 7 anni, per fortuna non si è fatto niente. È stato un miracolo» il racconto del padre al volante.