“Attivi per Desio” presenta il suo candidato sindaco: è Guido Meda. A contendersi la poltrona di sindaco saranno in cinque

Avevano presentato il programma ma non il candidato, ora la lista civica “Attivi per Desio”, lista nata dall’esperienza dei comitati di quartiere, presenta Guido Meda, da anni impegnato nel comitato Stazione-Sacro Cuore. Oltre a lui i candidati saranno: Jennifer Moro per il centrosinistra, Simone Gargiulo per Lega e Fratelli d’Italia, Stefano Motta per Forza Italia, Italia viva, Udc e centristi, Denis Franzini per i 5 Stelle