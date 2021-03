Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Ats Brianza, i numeri dei vaccini: con lo stop ad Astrazeneca saltati 1.200 appuntamenti al giorno Quinto posto in Lombardia della Ats della Brianza per numero di vaccini effettuati, dopo Milano, Bergamo, Brescia e l’Insubria. Con la sospensione di Astrazeneca annullati 1.200 appuntamenti al giorno da riprogrammare.

Quinto posto in Lombardia della Ats della Brianza per numero di vaccini effettuati, dopo Milano, Bergamo, Brescia e l’Insubria. Sono 37.347 i vaccini effettuati all’ultimo aggiornamento di mercoledì: 17.665 sono le prime dosi somministrate agli over 80, 574 hanno già ricevuto anche la seconda dose, i 2/3 sul territorio della provincia di Monza.

Prima dello stop al vaccino AstraZeneca sono stati vaccinati 7400 insegnanti e 12.282 under 80 (tra liberi professionisti in ambito sanitario, dirigenti di comunità protette, educatori, forze dell’ordine) e 5.964 hanno già avuto la seconda dose.

Nei piani della Ats l’obiettivo da giovedì è di fare 6mila dosi giornaliere, il doppio rispetto alle 3mila registrate nella giornata di lunedì.

Un dato che però non tiene conto dell’inevitabile cancellazione degli appuntamenti programmati per gli insegnanti tra martedì e giovedì (1.200 appuntamenti cancellati al giorno). Qualcuno ha visto il proprio appuntamento sparire dal fascicolo sanitario, i più fortunati hanno ricevuto un sms già nella serata di lunedì.

