Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Asst Vimercate, 300 bambini vaccinati contro l’influenza con lo spray nasale Sabato 5 dicembre agli ospedali di Vimercate e Carate Brianza trecento bambini hanno ricevuto il vaccino antinfluenzale sotto forma di spray nasale. In regalo anche un libro del progetto “Nati per leggere”. Replica il 12 dicembre.

Una vaccinazione senza paura per i bambini che hanno ricevuto la dose antinfluenzale all’Ospedale di Vimercate e Carate Brianza: sabato 5 dicembre per i bambini da 2 a 6 anni è stato utilizzato il vaccino spray nasale che si somministra con due spruzzi, uno per narice, al posto della classica puntura tanto temuta dai più piccoli. Sono stati vaccinati 155 bambini a Vimercate, altrettanti a Carate.

“L’affluenza – spiega Marco Sala, primario della Pediatria in via Santi Cosma e Damiano- è stata complessivamente ordinata, con un sufficiente distanziamento all’arrivo, nella fase di consegna, compilazione e restituzione dei moduli, nella fase di vaccinazione e in quella successiva di attesa (15 minuti). Ottima la collaborazione da parte di tutto lo staff”.

Asst Vimercate, ospedali Vimercate e Carate Brianza vaccinazione antinfluenzale pediatria

L’intenzione dell’Asst è quella di replicare (con prenotazione presso il contact center regionale) la giornata di vaccinazione alla popolazione infantile: l’appuntamento è sabato 12 dicembre, dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 17.

Vale la pena segnalare che a tutti i bambini è stato regalato e sarà regalato un libro conservato nella biblioteca del reparto nell’ambito del progetto “Nati per leggere”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA