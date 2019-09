Arrestato grazie al passaparola l’incubo delle massaggiatrici: l’incontro in casa e poi la rapina Il passaparola ha permesso ai carabinieri di Cesano Maderno di individuare e denunciare a piede libero un uomo di 38 anni responsabile di vari reati: prendeva contatti con massaggiatrici e, dopo aver assunto droga in casa loro, le rapinava.

Il passaparola ha permesso ai carabinieri di Cesano Maderno di individuare e denunciare a piede libero un uomo di 38 anni responsabile di rapina a mano armata, possesso abusivo di armi, furto continuato e detenzione di stupefacenti per uso personale. L’uomo, dipendente dalla droga, aveva l’abitudine di frequentare massaggiatrici al loro domicilio, assumere stupefacenti e poi concludere la visita con una rapina.

Il passaparola tra ragazze è stato decisivo. Quando una donna di Bovisio Masciago ha fissato l’appuntamento, riconoscendo il numero segnalato dalle colleghe ha anche avvertito i carabinieri. Che si sono appostati e hanno fermato l’uomo all’uscita dall’abitazione.

Aveva un coltello da cucina con la lama a punta nascosto nella manica del braccio sinistro e, nello zainetto, un rotolo di nastro adesivo e delle fascette di plastica. Con sé aveva anche una dose di cocaina e due di marijuana. In auto invece un coltello a serramanico e due telefoni cellulari, risultati rubati ad altre donne.

Non ha opposto resistenza e, anzi, ha ammesso ai militari di aver sottratto alla donna che aveva appena incontrato anche 50 euro e di essere l’autore di altre due rapine alle donne di Seveso a cui la scorsa settimana aveva sottratto i cellulari.

In corso gli accertamenti per chiarire se esistani altri casi di rapina ancora non denunciati. Il fermato sarebbe già gravato da una condanna di primo grado per il reato.

