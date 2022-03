Armato tentò una rapina in un bar di Desio: ha scontato 3 anni di carcere, ora sarà espulso dall’Italia Il provvedimento riguarda un cittadino egiziano irregolare in Italia dal 2017 che l’anno successivo, travisato e armato, tentò una rapina in un bar di Desio.

Irregolare sul territorio nazionale dal 2017, nell’agosto del 2018 in concorso con un connazionale aveva commesso una tentata rapina ai danni della titolare di un bar di Desio, aggravata dall’uso delle armi e dal travisamento e lesioni personali. Successivamente arrestato, appena scarcerato dopo aver scontato 3 anni e 4 mesi, giovedì 3 marzo il responsabile, un cittadino egiziano, è stato accompagnato da personale dell’Ufficio Immigrazione della Questura presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri di Torino – Brunelleschi per effetto di un decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Monza e Brianza, eseguito dal Questore, in quanto ritenuto “socialmente pericoloso”

L’uomo sarà trattenuto presso il Cpr per il tempo necessario all’esecuzione del provvedimento espulsivo con il definitivo allontanamento dal territorio italiano.

