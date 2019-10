Arcore: vanno a vedere la Juve, i ladri svaligiano la casa I ladri hanno approfittato della passione per il calcio e sono entrati in azione quando la famiglia è andata a casa di amici per vedere la partita della Juventus. Al ritorno a casa l’amara sorpresa: è successo ad Arcore.

I ladri hanno approfittato della loro passione per il calcio. Gioielli, orologi di pregio e l’oro di famiglia si sono volatilizzati in qualche decina di minuti, martedì sera, mentre la Juventus giocava. È successo ad Arcore nella zona di via Copernico. La famiglia è uscita di casa verso le 20 proprio per andare a seguire l’evento sportivo a casa di amici. L’amara scoperta è stata fatta dal marito quando è rincasato da solo verso le 21.30 e ha telefonato alla moglie.

Con gli amici, la donna si è precipitata a casa, un appartamento all’interno di un condominio. I ladri hanno guardato ovunque, rovistando anche in bagno. Sono entrati dal balcone, forzando una tapparella e rompendo un vetro poi hanno spostato il tavolo della cucina davanti alla porta: l’elemento che ha permesso di fissare l’orario del furto, perché i vicini hanno sentito il rumore ma hanno pensato ai padroni di casa. Difficile quantificare il valore del bottino, ma di certo diverse migliaia di euro, oltre al valore affettivo di certi oggetti. I fatti sono stati denunciati subito ai carabinieri della stazione locale intervenuti sul posto per un sopralluogo e per avviare le indagini.

