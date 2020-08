Arcore, un vicino vede un uomo scavalcare la recinzione. I carabinieri arrestano il ladro Furto in abitazione sventato dai militari della stazione Biassono nello scorso fine settimana. Il malvivente ha cercato di fuggire ma è stato bloccato

Nel fine settimana i militari della Stazione di Biassono hanno arrestato in flagranza per furto in abitazione un cittadino milanese, trentenne.

I militari sono intervenuti ad Arcore a seguito di una segnalazione di un vicino che, notando un soggetto che scavalcava un muro di recinzione per introdursi in un’abitazione non occupata in quel momento dai proprietari, ha sollecitamente avvisato dell’accaduto.

Una pattuglia ha bloccato il ladro che ha tentato la fuga. Con sè aveva arnesi per lo scasso usati ed introdursi nella casa.

