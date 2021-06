Arcore: tutti a vedere gli animali di Luca, che sogna la fattoria didattica Che fare nel weekend con i bambini? Ad Arcore c’è un giovane con un allevamento e il sogno della fattoria didattica.

Che fare nel weekend con i bambini? Da qualche mese una proposta per le famiglie arriva da un giovane che ad Arcore accoglie grandi e piccoli per mostrare loro i suoi numerosi animali. Luca Bianchi ha 21 anni, un diploma da perito elettronico, un lavoro che non c’entra nulla col titolo di studio e una piccola folla di animali che sogna di trasformare in una fattoria didattica. In cima a via Fornace, il verde della sua abitazione di famiglia è solcato dalle staccionate. Sono i recinti dei campi dove fa pascolare due bellissime mucche scozzesi, Alaska e Thor, “guarda come corrono adesso”, dice, sventolando il sacco giallo in cui tiene il cibo.

Questa settimana apre al pubblico nella giornata di domenica dalle 10 alle 12 e dalle 14.30 alle 17, “non ci sono orari fissi - spiega - quando ho tempo metto l’avviso nel gruppo Facebook Sei di Arcore se”.

Metodi informali, accesso gratuito. Per ora va così ma il grande sogno di Luca è quello di avere un giorno un’azienda agricola tutta sua con una fattoria didattica. Questo fine settimana l’attrazione principale saranno probabilmente i maialini, nati da una settimana, tutti stretti intorno alla mamma. Ma i bambini di solito vanno matti per gli alpaca, quattro begli esemplari con i nomi dei grandi stilisti. Poi ci sono i conigli, le pecore, le caprette e quasi 100 galline. Quelle della razza Marras fanno le uova color cioccolato, le Araucana le fanno azzurre. Luca le incrocia ottenendo il verde e componendo cestini con ovetti di tutti i colori. I pulcini hanno anche un mercato: si vendono agli allevatori o si scambiano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA