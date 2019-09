Arcore, ruba in un cantiere edile: un arresto, indagini sul complice in fuga I carabinieri di Arcore hanno arrestato un 28enne individuato mentre cercava di portare via materiale edile dal deposito di un cantiere. Era insieme a un complice che è riuscito a scappare.

È stato individuato mentre cercava di portare via materiale edile dal deposito di un cantiere, caricandolo su un furgone. I carabinieri di Arcore hanno arrestato un 28enne, nato in Romania, mentre il complice al lavoro con lui è riuscito a dileguarsi. Le indagini per rintracciarlo sono in corso. La refurtiva recuperata è stata restituita al legittimo proprietario.

