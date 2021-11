Anche la biblioteca di Besana in Brianza partecipa al “Festival delle storie” Al “Festival delle storie”, attivo su tutta la Provincia di Monza e Brianza, ha aderito anche la biblioteca di Besana in Brianza.

Anche Besana in Brianza partecipa alla prima edizione del “Festival delle storie - dammi un libro che apre le porte”, un progetto nato da un’idea di Brianzabiblioteche, che prevede quasi 60 eventi sul territorio di Monza e provincia, differenziati per target d’età e tipologia di attività e tecnica di narrazione con l’obiettivo di riportare bambini e ragazzi in biblioteca. In città ci saranno ben 2 appuntamenti dedicati ai più piccoli. Il primo è fissato al 4 dicembre con “Storie in Valigia”, una lettura teatrale a cura del teatro dell’elica per bambini dai 3 ai 6 anni, in programma alle ore 16.30 presso la biblioteca civica “Peppino Pressi”, in via Variana 14.

Il secondo evento, dal titolo “Il bambino che voleva tutto tutto tutto”, andrà in scena sempre nella biblioteca civica l’11 dicembre alle ore 16.30. Si tratta di uno spettacolo di narrazione a cura di Fabrizio Palma dedicato ai bimbi di età compresa tra 6 e 10 anni. Entrambi gli appuntamenti sono gratuiti, ma è obbligatoria la prenotazione. Sarà possibile prenotare il proprio posto dieci giorni prima rispetto alla data dell’evento, ovvero rispettivamente dal 24 novembre e dal primo dicembre. Ogni bambino può essere accompagnato da un adulto.

