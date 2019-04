Amministrative 2019: il Faccia a faccia tra i 4 candidati sindaco a Briosco Martedì 30 aprile Faccia a faccia del Cittadino con i quattro candidati sindaco per il Comune di Briosco. Appuntamento alle 21, prevista anche la diretta Facebook

Sono quattro i candidati sindaco a Briosco. Sono Giuseppe Motta (Fare Bene Comune), Antonio Verbicaro (Lega, Forza Italia e Insieme in Comune), Domenico Perego (Vivere Briosco) e Giancarlo Ardito (Movimento 5 Stelle) per prendere il testimone da Anna Casati.

«Fare Bene Comune nasce dalla collaborazione tra volti nuovi della politica e tra chi ha già esperienza – ha avuto modo di spiegare Giuseppe Motta, tra i primi a svelare le sue carte – Ho un legame forte con questo paese, qui sono sempre vissuto, ho frequentato le scuole e l’oratorio dove ho incontrato mia moglie. Qui lavoro e qui sono andati a scuola i miei figli. Ho un grande amore per Briosco e ho voglia di mettermi al servizio dei suoi cittadini. Amici e conoscenti mi hanno spinto a candidarmi». Il nome della lista civica non è casuale, le iniziali FBC richiamano i tre nuclei di Fornaci, Briosco e Capriano.

Domenico Perego ha detto: «La lista è nata dall’incontro tra chi è già in consiglio comunale e ha scelto di non scendere a compromessi coi poteri forti e gente comune che ha voglia di fare per migliorare il paese, per far rivivere un po’ Briosco. Abbiamo voluto correre da soli perché abbiamo idee, cuore e coraggio».

«Non critico chi ha amministrato fino ad ora ma dopo quindici anni ci vuole nuova linfa, qui abbiamo tanti giovani e tanti professionisti. Da tutti esigo la massima disponibilità verso la gente», ha detto nelle settimane scorse Antonio Verbicaro, vice questore lecchese, presentando la sua squadra.

Ardito è l’ultimo nome a essersi aggiunto alla corsa, dopo 35 gazebi e altri in arrivo. Il nostro, ha detto, «è un programma nato anche dalle tante segnalazioni che abbiamo raccolto. Continueremo con la nostra politica di andare sul territorio perché le persone possano vederci in faccia. Non sappiamo se prenderemo un voto o trecento ma ci batteremo come leoni per entrare in consiglio comunale. Abbiamo voluto stendere un programma che fosse reale e realizzabile, attento alle piccole cose che sono importanti per i cittadini. Per me potermi presentare alle elezioni è stata una sfida guadagnata mattone dopo mattone».

L’occasione per conoscere i candidati è martedì 30 aprile al Faccia a faccia organizzato da il Cittadino nell’auditorium di via Pasino alle 21. Prevista la diretta facebook, presenti i giornalisti Eleonora Cesana e Roberto Magnani.

