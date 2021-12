«Altro che diminuzione della Tari, a Briosco sindaco e assessori si sono aumentati lo stipendio» Duro attacco delle opposizioni a Briosco contro il sindaco Verbicaro: «Altro che diminuzione della Tari, si è aumentato lo stipendio».

Gli aumenti di indennità non piacciono alla minoranza di “Dell’Oro Sindaco”. Lunedì 29 novembre il consiglio comunale di Briosco ha approvato, coi soli voti favorevoli della maggioranza, la sesta variazione al Bilancio di previsione 2021-2023. All’interno del documento anche un aumento sul 2021 delle spese per beni e servizi pari 2.762 per l’adeguamento delle indennità di carica riconosciute agli amministratori (la variazione sugli anni 2022 e 2023 ammonta a 8.510 per ciascuno anno, nda). «Dopo le altisonanti dichiarazioni da campagna elettorale estiva ci aspettavamo che l’assessore Bello tirasse fuori dal cilindro la riduzione della Tari per tutti i cittadini – hanno scritto mercoledì 1 dicembre i consiglieri di “Dell’Oro Sindaco” in un comunicato stampa -. Sapevamo che questo non sarebbe stato possibile. Non ci aspettavamo però di trovare sotto l’albero di Natale un regalo ben diverso: l’aumento dello stipendio di sindaco ed assessori».

Ad oggi il sindaco di Briosco percepisce un’indennità di carica lorda di 1.680 euro al mese, con la delibera che la Giunta Verbicaro si appresta ad approvare la prossima settimana l’indennità salirebbe a 2.180 euro lordi mensili. Le indennità di vicesindaco e assessori sono calcolate partendo da quella del primo cittadino e sono pari al 50 per cento e al 45 per cento. «Si tratta di un costo che graverà sul bilancio del Comune – hanno aggiunto i consiglieri di minoranza - Verbicaro si è sempre dimostrato molto attento nel risicare le spese in questo periodo di crisi salvo quando queste non riguardano l’emolumento della sua Giunta».

Nella mattina di giovedì 2 dicembre Verbicaro ha risposto alle dichiarazioni dei consiglieri di “Dell’Oro Sindaco”: «Ridicolo fare le pulci su queste cifre quando lunedì sera abbiamo approvato oltre 500mila euro di investimenti sul territorio – ha dichiarato il sindaco di Briosco – Ho chiesto alla mia squadra la massima disponibilità e con le riunioni dovute al Recovery abbiamo almeno un paio di riunioni tutte le settimane a Monza o a Milano e per questi spostamenti non ci sono rimborsi».

