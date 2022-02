Allarme fumo, studenti evacuati al Vanoni di Vimercate: colpa di una sigaretta Sarebbe stato il mozzicone non spento di una sigaretta, secondo quando ricostruito dai vigili del fuoco, a far scattare l’allarme all’omnicomprensivo di Vimercate: studenti evacuati e poi fatti rientrare nelle classi.

È bastato il mozzicone di una sigaretta a generare fumo e far evacuare per precauzione le classi del Vanoni di Vimercate. Nella tarda mattina di martedì 22 febbraio tutti gli alunni dell’istituto di via Adda hanno abbandonato le loro aule per l’allarme scattato dopo aver visto salire del fumo dalle cantine del plesso.

Immediatamente sono intervenuti i vigili del fuoco e i ragazzi sono stati radunati in giardino nel punto di raccolta.

I pompieri dopo tutte le verifiche del caso hanno scoperto che a innescare l’allarme era stata una sigaretta non spenta lanciata in un tombino, dove c’erano delle foglie secche che avevano preso fuoco.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti sembra che qualche allievo si sia messo a fumare in bagno (dove vige il divieto di fumo) e abbia poi gettato il mozzicone ancora acceso fuori dalla finestra centrando il tombino e generando un piccolo incendio di foglie secche spento rapidamente.

Tutti gli alunni sono tornati in classe nel giro di poco tempo e hanno ripreso regolarmente le lezioni.

