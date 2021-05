Albiate: open day Azzurra per i bambini che vogliono giocare a calcio e pallavolo L’appuntamento è per sabato 22 maggio, dalle 14.30 alle 16, all’oratorio di via Cesare Battisti. Il programma prevede esercizi dimostrativi, giochi, partite

Azzurra, la società sportiva dell’oratorio “Paolo VI” di Albiate, organizza l’open day per i bambini e le bambine nati nel 2014 e 2015 (info disponibili anche per le annate dal 2008 al 2013) che sono appassionati di calcio e pallavolo. L’appuntamento è per sabato 22 maggio, dalle 14.30 alle 16, all’oratorio di via Cesare Battisti. Il programma prevede esercizi dimostrativi, giochi, partite di calcio e pallavolo. In campo allenatori qualificati e certificati.

Al termine della giornata, omaggio a tutti i piccoli presenti. Obbligo di mascherina, se possibile ingresso ad un adulto per ogni bambino/a.

