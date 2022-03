Albiate, Comune e associazioni uniti nella raccolta di aiuti pro Ucraina: consegna in Villa Campello Un’altra postazione di raccolta di alimentari è presente al negozio DPiù di via Kennedy. I beni saranno destinati agli sfollati ucraini attraverso l’Associazione Ucraina Italiana.

Al via da lunedì 7 marzo l’iniziativa promossa dal Comune e dalle associazioni Ava, Salute Donna, Gruppo Alpini e Amici di San Fermo di Albiate in aiuto alla popolazione ucraina. Dal lunedì al sabato, dalle 10 alle 12, è possibile recapitare in Villa Campello, sede municipale, alimentari, medicinali e coperte, lenzuola, asciugamani. Beni che saranno destinati agli sfollati ucraini attraverso l’Associazione Ucraina Italiana. Al negozio DPiù di via Kennedy è presente un’altra postazione di raccolta di alimentari.

Un’iniziativa di solidarietà che, grazie a tanti volontari, il Comune di Albiate ha voluto attivare per coordinare gli aiuti finalizzati a sostenere uomini, donne e bambini che stanno soffrendo e sono in fuga dai bombardamenti.

