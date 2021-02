Al pub di Meda la politica finisce in un panino, “il Draghi” è il più richiesto Carlo Tobia, titolare del “Jolly Pub” in centro a Meda, da alcuni giorni ha aggiunto alla sua ricca lista di panini, oltre 90, Il Draghi, l’Aiuto, il Cavaliere e il Conte dedicati ai personaggi protagonisti dell’ultima crisi di governo e del suo epilogo.

La crisi di governo influenza anche il gusto dei brianzoli. Carlo Tobia, titolare del “Jolly Pub” in centro a Meda, da una manciata di giorni ha aggiunto alla sua ricca lista di panini, oltre 90, Il Draghi, l’Aiuto, il Cavaliere e il Conte dedicati ai personaggi protagonisti dell’ultima crisi di governo e del suo epilogo. Gli ingredienti? Per tutti c’è la salsiccia.

“Più light” le versioni Cavaliere e Conte, la prima a base di pomodoro, fontina e salsa tartara e la seconda con melanzane e brie, invece è molto “deciso” il mix di sapori per il neo-premier: salsiccia, peperoni, maionese e tabasco. Il panino più richiesto? Neppure a dirlo: «Il Draghi – dichiara sicuro Carlo, che aggiunge – ho voluto proporre anche l’Aiuto, un’espressione di allarme, insomma stiamo vivendo un momento difficile anche a livello politico». Gli ingredienti? In questo caso sono solo salsiccia e ketchup.

