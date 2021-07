Aicurzio in festa: cittadinanza onoraria al Bernareggino e presentazione del “Borgo solidale” Venerdì 16 luglio è una giornata speciale per Aicurzio che consegna la cittadinanza onoraria al Bernareggino, i riconoscimenti ai Cavalieri della Repubblica e presenta il progetto che disegna il futuro del paese.

L’incontro si aprirà con il conferimento della Cittadinanza onoraria all’artista Pasquale Galbusera “Il Bernareggino”, il noto artista originario di Bernareggio che nel 2019 aveva omaggiato il comune con la sua opera scultorea “Le tre grazie” che impreziosisce la piazza della Parrocchia.

La serata proseguirà con la consegna delle pergamene ai cittadini insigniti del Cavalierato della Repubblica e con la presentazione di Aicurzio Borgo Solidale,“un progetto per un nuovo Welfare di Comunità - si legge nell’atto di indirizzo per la sua realizzazione -. che nasce da un territorio, dalla storia della sua gente che attraverso i valori di solidarietà, di mutualità, di saper essere “comunità” da sempre ha avuto la capacità di leggere i bisogni e le necessità delle persone e delle famiglie, superando la tentazione dell’indifferenza per essere disposti a dare e ricevere, che non ha delegato la programmazione ai soli esperti o tecnici, ma se ne avvale per dar vita ad un sogno che nasce dall’esperienza diretta delle persone e le coinvolge tra chi che vive nel quotidiano situazioni problematiche e desidera trovare o proporre soluzioni, visionarie ma possibili, al fianco di Enti ed Istituzioni che hanno a cuore la loro comunità e la tutelano con attenzione e capacità”.

