Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Michele Boni)

Agrate don Mauro Radice (Foto by Michele Boni)

Agrate Brianza: una messa alla Grotta di Lourdes per ricordare don Mauro Radice morto di Covid L’ha promossa un parrocchiano milanese per ricordare il sacerdote: verrà celebrata questa mattina, sabato 17 aprile, dalle 11 e sarà visibile online dal sito e dalla pagine YouTube del santuario francese.

Promossa da un ex parrocchiano milanese di don Mauro Radice, sabato 17 aprile alle 11, si terrà una messa in suo suffragio alla Grotta di Lourdes. Sarà possibile seguire la celebrazione sul sito internet del santuario francese https://www.lourdes-france.org/it/tv-lourdes/ oppure sulla pagina YouTube del santuario.

Il sacerdote 72enne responsabile della comunità pastorale Casa di Betania di Agrate, Omate e Caponago è venuto a mancare mercoledì 7 aprile dopo aver lottato per oltre un mese contro il Covid che l’ha costretto al ricovero nella terapia intensiva dell’ospedale di Vimercate. Tante associazioni o semplici cittadini in questi giorni continuano a ricordare il prete originario di Lentate sul Seveso, ordinato sacerdote nel ’73 che ha servito diverse parrocchie nel Milanese, nel Varesotto e chiaramente in Brianza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA