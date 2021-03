Agrate Brianza, le condizioni di don Mauro Radice ricoverato per Covid: «Situazione critica» L’ha fatto sapere il coadiutore e responsabile della pastorale giovanile don Davide Cardinale rivolgendosi ai fedeli: «non è in rianimazione e tollera la respirazione forzata. Vi chiediamo la vostra vicinanza nella preghiera»

Condizioni di salute critiche per il parroco don Mauro Radice. Il responsabile della comunità pastorale di Betania di Agrate, Omate e Caponago affetto dal Covid si trova ricoverato da venerdì 26 febbraio all’ospedale di Vimercate con la mascherina dell’ossigeno.

«La situazione di don Mauro rimane critica, stiamo aspettando l’evoluzione delle terapie in corso. Attualmente è in reparto. Non è in rianimazione e tollera la respirazione forzata. Vi chiediamo la vostra vicinanza nella preghiera » ha fatto sapere il coadiutore e responsabile della pastorale giovanile don Davide Cardinale rivolgendosi ai fedeli.

Tra l’altro anche don Davide e don Giorgio Porta che fanno parte della comunità pastorale sono positivi al Coronavirus fortunatamente senza febbre, ma abbastanza affaticati dalla malattia.

