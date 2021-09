Agrate Brianza: invade la corsia opposta e finisce contro un cancello, ferita automobilista di Cornate d’Adda

Per cause al vaglio della polizia locale la donna ha perso il controllo della sua Lancia Y. Nessun altro è rimasto coinvolto. Trasportata al pronto soccorso di Vimercate in codice giallo è stata dimessa con una prognosi di 10 giorni.