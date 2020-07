Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Michele Boni)

Agrate centro profughi (Foto by Michele Boni)

Agrate Brianza, il centro di accoglienza chiude a fine luglio dopo cinque anni Chiude a fine luglio, dopo cinque anni, il centro di accoglienza di Agrate Brianza gestito dalla Croce rossa. Iniziato il trasferimento di dieci dei 37 ospiti non positivi al coronavirus. Resta da stabilire il futuro della casa cantoniera.

Sono cominciati i trasferimenti degli ultimi migranti presenti nel centro d’accoglienza di Agrate Brianza. A inizio settimana, dopo una conference call tra Prefettura, Ats e Croce Rossa che gestisce l’hub, dieci dei 37 ospiti non positivi al Covid-19 sono stati spostati in altre strutture in Provincia di Monza e Brianza.

«Abbiamo avuto un aggiornamento sulla situazione in settimana – ha affermato il sindaco Simone Sironi – e piano piano l’ex casa cantoniera si sta svuotando».

LEGGI Coronavirus, un ospite “debolmente positivo” all’hub di Agrate Brianza: isolamento per tutti i richiedenti asilo, slitta il trasferimento

LEGGI Secondo positivo al coronavirus al centro d’accoglienza migranti di Agrate Brianza

L’operazione di trasferimento dei richiedenti asilo si sarebbe dovuta concludere già a metà luglio, ma la presenza di due ragazzi positivi al Coronavirus ha rallentato un po’ tutta la procedura.

«Contiamo di trasferire i restanti 27 ospiti in altri centri d’accoglienza tra questa e la prossima settimana, lasciando i casi positivi al Covid-19 fino a fine luglio quando concluderanno il periodo di quarantena – ha detto il presidente della Cri Matteo D’Alessandro - Dopodiché l’ex casa cantoniera della Provincia di Monza verrà chiusa, come era già stato preventivato».

Tutto procede per il verso giusto, dopo il rallentamento della scorsa settimana quando l’Ats, sottoponendo gli immigrati al tampone, aveva scoperto due ragazzi malati di Covid.

Anche se prima dell’ultima conference call tra Prefettura, Ats e Croce Rossa non era mancato qualche malumore soprattutto da parte dell’amministrazione comunale poiché Ats settimana scorsa aveva permesso a 10 dei 37 ospiti dell’hub di lasciare la quarantena ed uscire dalla struttura senza rispettare l’isolamento imposto. Qualcosa non deve aver funzionato nel coordinamento dei vari enti che stanno gestendo i profughi. Ad ogni modo la questione è stata risolta e i 10 extracomunitari sono rientrati nel campo con l’obbligo di restarci prima dei trasferimenti che si stanno verificando in queste ore.

A fine luglio come detto chiuderà il centro profughi aperto nell’estate del 2015.

Rimane invece da capire che sarà dell’ex casa cantoniera della Provincia. Croce Rossa ha espresso più di una volta l’intenzione di rimanerci per condurre le proprie attività che più la caratterizzano come il trasporto dei malati e dei sanitari. Nei giorni scorsi ci sono stati degli incontri tra Provincia e Cri e adesso bisogna attendere risposte nel merito da parte dell’ente presieduto da Luca Santambrogio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA