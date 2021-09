Agrate Brianza, i lavori al cavalcavia mandano in tilt la Sp13: «La Provincia risolva la situazione» Il sindaco Sironi: «Studenti che non riescono ad arrivare a scuola in orario, lavoratori che sono costretti a stare in auto per ore. È una situazione inaccettabile».

Mattinata di passione martedì 21 settembre per gli automobilisti che transitano sulla Sp13 all’altezza di Agrate. I lavori ai giunti dei cavalcavia con le annesse chiusure di via Archimede ha mandato letteralmente il traffico in tilt. Addirittura qualche pendolare che si reca quasi tutti i giorni a lavorare in via Olivetti si è trovato fermo in colonna per diverso tempo all’incrocio tra via Matteotti e via Lecco, regolato da un semaforo.

A intervenire sulla questione è stato direttamente il sindaco Simone Sironi che, attraverso il suo profilo Facebook, ha fatto sapere che: «i lavori di manutenzione dei ponte gestiti dalla Provincia di Monza, da ieri (lunedì 20 settembre) stanno causando notevoli problemi di viabilità nel nostro comune e in tutto il territorio circostante. Studenti che non riescono ad arrivare a scuola in orario, lavoratori che sono costretti a stare in auto per ore. È una situazione inaccettabile. Questa mattina abbiamo richiesto formalmente al settore strade della Provincia di trovare soluzioni alternative da applicarsi nell’immediato per risolvere questa situazione che è totalmente ingestibile». In teoria il cantiere che sta generando disagi dovrebbe chiudere domenica 26 settembre.

© RIPRODUZIONE RISERVATA