Agrate Brianza: grave una donna caduta dalla bicicletta, in ospedale in codice rosso Una donna è rimasta ferita lunedì mattina nella caduta dalla bicicletta su cui stava pedalando da Agrate Brianza a Brugherio. È stata trasportata in codice rosso all’ospedale San Raffaele di Milano.

Ci potrebbe essere un malore all’origine della caduta da una bicicletta a pedalata assistita che lunedì in mattinata ha coinvolto una donna di 75 anni di Agrate Brianza. È successo poco prima delle 10.30 in via Archimede, sotto il ponte appena ristrutturato, mentre l’agratese pedalava verso Brugherio.

I soccorsi si sono attivati in codice rosso, la donna ha riportato un trauma cranico e la dinamica, comprese le cause, è al vaglio della polizia locale che ha sequestrato la bici. La signora è stata trasferita in codice rosso all’ospedale San Raffaele di Milano.

(* ha collaborato Michele Boni)

© RIPRODUZIONE RISERVATA