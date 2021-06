Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Agrate Brianza: estorce denaro al vicino di casa, i carabinieri arrestano un 55enne La vittima inizialmente gli ha prestato del denaro con il quale il 55enne avrebbe detto di dover pagare delle spese domestiche arretrate ma, una volta che si è rifiutato, sarebbero scattate delle minacce cui è seguita una denuncia.

Avrebbe estorto denaro al vicino di casa ed è finito in carcere. I carabinieri della Stazione dell’Arma di Agrate Brianza hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di un italiano 55enne ritenuto responsabile di estorsione continuata e rapina aggravata.

I fatti contestati sarebbero accaduti tra marzo e aprile 2019: la presunta vittima una volta trasferita nella nuova residenza ad Agrate Brianza conosce il vicino 55enne il quale, secondo le indagini, approfittando dell’amicizia nata tra i due, avrebbe chiesto soldi in prestito dicendo di dover pagare alcuni debiti per spese domestiche. Appena il vicino-amico si rende probabilmente conto delle eccessive pretese del 55enne e decide di non prestargli più denaro quest’ultimo avrebbe cambiato atteggiamento minacciandolo. A quel punto la vittima decide di rivolgersi alla locale stazione dell’Arma: i militari indagano e scatta l’arresto.

