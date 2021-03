Agrate Brianza, don Cardinale guarito dal Covid: «Preghiamo per don Mauro Radice, è ancora in situazione critica» Il responsabile della pastorale giovanile della Casa di Betania di Agrate, Omate e Caponago attende il ritorno del suo parroco, ancora ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Vimercate, sempre a causa del virus.

Don Davide Cardinale di Agrate Brianza è guarito dal Covid e ora attende il suo parroco, don Mauro Radice, ancora purtroppo ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Vimercate, sempre a causa del virus.

«Quest’oggi (lunedì 15 marzo) è finita la mia quarantena. Arrivo a sera ancora un po’ stanco ma ora sto bene. Voglio ringraziarvi per aver pregato per me e per gli altri sacerdoti e per i messaggi affettuosi che mi avete scritto. È bello sapere che le persone hanno a cuore i propri sacerdoti. Ringrazio anche tutte quelle persone mi hanno accudito con ottimi pasti d’asporto – dice il responsabile della pastorale giovanile della Casa di Betania di Agrate, Omate e Caponago -.Oggi sono tornato operativo ma non vi nascondo che rimane in me il dolore per la mancanza di don Mauro. Sapere che permane in una situazione critica dal punto di vista clinico è per me fonte di grande tristezza e angoscia. Vi invito a pregare per tutti i nostri malati e in particolare per don Mauro domani sera alle 20.30 presso la chiesa di Agrate o sul canale YouTube della comunità pastorale. Saranno presenti anche alcuni sacerdoti del nostro decanato». È guarito anche don Giorgio Porta altro sacerdote della comunità pastorale uscito dalla quarantena sabato 13 marzo.

