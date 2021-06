Ad Agrate Brianza “Festival della sostenibilità” al parco Aldo Moro: l’ambiente protagonista assoluto Promosso dall’assessorato all’Ambiente del Comune, prima edizione, prevede una fiera agricola proposta dal Gas (gruppo di acquisto solidale), una guida sulle aree verdi del paese e la presentazione di progetti per valorizzare l’ambiente.

Meno sprechi, meno consumi e soprattutto minor impatto sull’ambiente. È questa in estrema sintesi la finalità del “Festival della sostenibilità” promosso dall’assessorato all’Ambiente e dall’omonima commissione che si svolgerà questo weekend (sabato 19 e domenica 20 giugno) al parco Aldo Moro.

«Sostenibilità e transizione ecologica non sono solo temi di un’agenda politica e un’attenzione da relegare al settore industriale, ma un impegno comune di ogni cittadino. Riportare la sostenibilità al centro della vita cittadina, delle scelte e del pensiero degli agratesi è il presupposto con cui la consulta Politiche Ambientali e l’assessorato Ambiente propongono quest’anno la prima edizione» ha fatto sapere il Comune.

I temi che verranno trattati a partire da sabato avranno come denominatore comune il rispetto dell’ambiente. Si comincia alle 10 con la fiera agricola proposta dal Gas (gruppo di acquisto solidale) di Agrate, il consiglio comunale dei ragazzi presenta una guida sulle aree verdi del paese. Nel pomeriggio dalle 15 verranno esposti i progetti in corso di realizzazione da parte del Comune per valorizzare l’ambiente, si parlerà anche di Transizione Energetica e comunità energetica con alcuni esperti. In questo contesto sarà presente anche St Microelectronics che presenterà il suo progetto di eliminare il carbone per generare energia abbattendo le emissioni di anidride carbonica e utilizzando solo fonti di energie rinnovabili entro il 2027.

Domenica 20 giugno, sempre al parco Aldo Moro, si parlerà dell’importanza di ridurre gli sprechi, riciclare di più i rifiuti, quali strade seguire per condurre una vita sostenibile per l’ambiente sfruttando ad esempio l’energia solare e ci sarà anche uno spettacolo sull’ambiente e il cambiamento climatico.

