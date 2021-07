A Villasanta pattugliamenti serali dei vigili: ramanzina a ragazzi rumorosi in via Negri Si tratta di uno dei tanti luoghi passati al setaccio dagli uomini del comandante Maurizio Carpanelli. Il sindaco Ornago: «Vogliamo favorire il migliore equilibrio possibile tra il diritto al riposo dei cittadini, il bisogno di socialità delle persone (soprattutto dei giovani) e l’attività dei pubblici esercizi»

Primi pattugliamenti serali della Polizia locale di Villasanta e prime ramanzine ai ragazzi segnalati per schiamazzi. La zona dove i giovani disturbavano a tarda sera i residenti era quella della scuola Villa in via Ada Negri già teatro in passato della movida locale. Questo è stato solo uno dei tanti luoghi passati al setaccio dagli uomini del comandante Maurizio Carpanelli che hanno raccolto le generalità dei presenti e fatte loro le raccomandazioni di rito, non solo di tenere basso il volume della voce, ma anche di mantenere una certa distanza interpersonale in base alle limitazioni Covid.

I pattugliamenti sono settimanali e coinvolgono ben 7 agenti. «Ringrazio la Polizia locale per essere riuscita a pianificare questo programma di servizi ricorrendo agli straordinari. È un’iniziativa che attiviamo tutti gli anni, sebbene con modalità differenti e con l’interruzione del 2020 per l’emergenza sanitaria più stringente – ha commentato il sindaco Luca Ornago -. L’ottica, quest’anno più che mai, vuole essere quella di favorire il migliore equilibrio possibile tra il diritto al riposo dei cittadini, il bisogno di socialità delle persone (soprattutto dei giovani) e l’attività dei pubblici esercizi già molto provati dalla pandemia».

