A Villasanta c’è l’edicola del Cavallino: in vetrina tutte le Ferrari che hanno corso il Gp di Monza

Tutte le Ferrari in miniatura che hanno corso il Gran Premio di Monza si trovano a Villasanta. Dove? Semplice: all’edicola Donzelli di via Confalonieri, che ha una vetrina con oltre 100 modellini delle “Rosse” che hanno corso le diverse edizioni del Gp d’Italia. A procurare e sistemare tutti i modellini ci ha pensato lunedì pomeriggio 6 settembre Alfredo Consonni, presidente dell’associazione dei collezionisti di Villasanta che, ogni anno, propone un’iniziativa diversa per celebrare la Formula Uno.

«È un modo per tenere viva quella che ormai è una tradizione mettendo in vetrina ogni anno dei cimeli che si ricolleghino al Gran Premio» ha detto Consonni. Così magari per chi passa da quelle parti per accedere al Parco, in direzione autodromo, può fare un tuffo nel passato ammirando le monoposto rosse che sono scese nella pista monzese da più di 70 anni a questa parte.

