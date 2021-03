A Verano si attende l’ok della Curia di Milano per il terzo lotto dei lavori al centro parrocchiale A Verano si aspetta ormai solo il via libera definitivo della Curia di Milano per dare il via ai lavori per la realizzazione del terzo e ultimo lotto dei lavori del centro parrocchiale.

Si attende l’ok della Curia per il terzo lotto realizzativo del nuovo centro parrocchiale. Il parroco don Luca Piazzolla ha presentato tutta la documentazione utile per avanzare richiesta di autorizzazione alla costruzione di un box-deposito, di 2 campi da basket e pallavolo, di un’area verde dove collocare qualche gioco per i bambini. “A ridosso del box e tra i campi e l’area verde sono pensate delle piccole tribune - ha scritto il don ai suoi parrocchiani -. Sono previste la demolizione della casa (era destinata a un sacerdote residente, nda) e lo sbancamento dell’area per portare tutto a livello con il piano dietro la chiesa, in modo da garantire una maggiore fruibilità dello spazio e ’legarlo’ maggiormente al restante spazio dell’oratorio”.

Per contribuire alla copertura dei 500mila euro stimati per le opere, i veranesi possono lasciare offerte nelle apposite buste presenti in chiesa. Tra gennaio e febbraio sono stati raccolti quasi 8mila euro. Ma “stiamo anche pensando a modalità alternative per una raccolta di fondi”. Nelle intenzioni originarie, il terzo lotto «lo avremmo voluto completare per giugno, nella speranza di utilizzare gli spazi già in occasione dell’oratorio estivo» dice don Luca. Ma i tempi potrebbero dilatarsi, in funzione delle tempistiche autorizzative e dei possibili rallentamenti realizzativi dovuti al contesto pandemico.

L’ambizioso progetto del nuovo centro parrocchiale si è proiettato verso la fase realizzativa a fine 2017, con l’apertura dei cantieri per la creazione del campo di calcio in sintetico e degli spogliatoi accanto alla casa parrocchiale, e per la completa ristrutturazione ed ampliamento dell’oratorio femminile con annesso ex municipio. Il taglio del nastro era stato circa un anno fa. Ora si guarda alla penultima fase progettuale, che farà da anticipazione al lotto 4 per la costruzione di un salone polifunzionale. Intanto, proseguono le trattative per la vendita dell’ex oratorio maschile: «C’è una parte interessata, abbiamo un confronto aperto». La vendita della struttura di via Umberto I coprirebbe parte delle spese per il nuovo centro parrocchiale. Anche il Comune sta facendo tutto il possibile per assicurare il proprio supporto a un’opera utile alla comunità veranese. L’ultimo atto è di dicembre, quando ha accantonato 200mila euro quale “contributo aggiuntivo per il completamento del centro parrocchiale”.

